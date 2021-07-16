Кива прогнозирует протесты, "которые охватят всю страну"

Одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива прогнозирует в Украине массовые протесты, в последствии которых президент Владимир Зеленский уйдет в отставку.

Такое заявление﻿ он сделал в Facebook.

"С 15-20 сентября начнутся протесты в Киеве, которые за пару месяцев охватят всю страну, парализуя работу государственных органы власти. 15 ноября Зеленский сложит с себя полномочия, распустит парламент и объявит досрочные парламентские и президентские выборы", – считает Кива.

По его мнению, Украина "на пороге глобальных изменений" как во внутренней, так и во внешней политике.