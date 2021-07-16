В Беларуси проходят обыски у журналистов польского телеканала

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" заявляет, что утром 16 июля проходят обыски у журналистов польского телеканала "Белсат", сообщает Интерфакс-Запад.

"Третий день подряд силовики проводят обыски. Утром 16 июля пришли к журналисту "Белсат" Игорю Ильяшу" , - говорится в сообщении.



Ильяш является мужем журналистки Екатерины Андреевой, осужденной за стрим с акции протеста.

Также по информации правозащитников, обыски идут у ведущего программы "Каждый из нас" на "Белсате" и основателя курсов "Мова нанова" Глеба Лободенко, журналистов Галины Абакунчик, Евгения Меркиса, Алексея Кайриса и Кристины Чернявской.

Как сообщалось, 14 июля обыски прошли у сотрудников правозащитного центра "Весна". Кроме того, представители правоохранительных органов пришли в офисы БАЖ, партии БНФ, Центра экономических исследований Beroc, правозащитной организации "Гендерные перспективы", движения "За свободу", Белорусского Хельсинкского комитета, Союза белорусских писателей.

В четверг, 15 июля, силовики пришли в офисы общественного объединения "Говори правду", организаций "Гражданский форум" и "АКТ", "Таварыства беларускай мовы".