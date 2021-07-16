За год некоторые тарифы выросли втрое
На конец первого полугодия коммунальные тарифы в Украине выросли в цене на 36,4% по сравнению с июнем 2020 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает УНИАН.
Что подорожало больше всего:
- газ – по сравнению с июнем 2020 года подорожал почти в 3 раза. Индекс инфляции природного газа составил 275,3%.
- электроэнергия - за год выросла в цене на 36,6%,
- стоимость отопления - за год выросла на 13,9%
- горячая вода - за год выросла на 13,9%.
- водоснабжение - за год выросло на 11%;
- водоотведение - подорожало на 17,5%.
- услуги по содержанию и ремонту жилья – выросли в цене на 7,9%
- содержание домов и придомовых территорий подорожало на 3,7%.