За год некоторые тарифы выросли втрое

За год некоторые тарифы выросли втрое

На конец первого полугодия коммунальные тарифы в Украине выросли в цене на 36,4% по сравнению с июнем 2020 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает УНИАН.

Что подорожало больше всего:

  • газ – по сравнению с июнем 2020 года подорожал почти в 3 раза. Индекс инфляции природного газа составил 275,3%.
  • электроэнергия - за год выросла в цене на 36,6%,
  • стоимость отопления - за год выросла на 13,9%
  • горячая вода - за год выросла на 13,9%.
  • водоснабжение - за год выросло на 11%;
  • водоотведение - подорожало на 17,5%.
  • услуги по содержанию и ремонту жилья – выросли в цене на 7,9%
  • содержание домов и придомовых территорий подорожало на 3,7%.
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