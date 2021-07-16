Пляжная мода 2021: что устарело, а какие вещи в тренде

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что летом 2021 в моде купальники самых ярких оттенков, вещи, которые выполнены в технике кроше, и открытая обувь на маленьком каблуке. Также она продемонстрировала главные антитренды, от которых следует отказаться, сообщает Обозреватель.

Самые модные купальники – в рубчик и особенно в самых популярных оттенках: зеленом, оранжевом, розовом, желтом. Что касается бикини, то этим летом появился тренд на необычные способы завязки. Об этом специалист сообщила в своем Instagram.

﻿Поверх купальника можно смело носить сетчатое платье или тунику – актуальный вариант для летнего отпуска.

Какие купальники в моде летом 2021. Источник: instagram.com/stylist.kate

Модные пляжные платья. Источник: instagram.com/stylist.kate

Кружево кроше продолжает уверенно держаться на пике популярности. Это также касается и платьев, и головных уборов – например, панамка в технике кроше.

Какие шляпы в тренде. Источник: instagram.com/stylist.kate

Какие головные уборы в моде. Источник: instagram.com/stylist.kate

Пляжные сумки можно носить не только на пляже, но даже на прогулке в городе. Они легко комбинируются с большинством летних образов. ⠀

Плетеные сумки в тренде. Источник: instagram.com/stylist.kate

Сейчас появилась масса очень стильных моделей вьетнамок, в том числе с широкими дутыми перемычками или на небольшом каблучке.