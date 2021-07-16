PayPal повысил лимит на покупку криптовалют
Платежная система PayPal объявила об увеличении лимита на покупку криптовалют для клиентов из США с текущих $20 000 до $100 000 в неделю, сообщает ForkLog.
«Изменения позволят нашим клиентам получить больший выбор и гибкость при покупке криптовалюты», — пояснили в компании.
В PayPal пообещали поддерживать усилия по повышению информированности пользователей о цифровых активах.
C ноября 2020 года сервис разрешил клиентам из США покупать, продавать, хранить, а с марта 2021 года еще и оплачивать покупки биткоином, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin в магазинах-партнерах.