Береговая охрана Турции обстреляла катер морской полиции Кипра

Турецкая береговая охрана обстреляла катер морской полиции Кипра вблизи кипрского района Тиллирия, сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел около 3.30 утра во время очередного патрулирования морской полиции для проверки нелегальных иммигрантов, прибывших из Турции.

По данным полиции, небольшую лодку заметило судно береговой охраны Турции примерно в 11 морских милях от порта Като Пиргос.

Затем лодка начала двигаться к рыбацкому убежищу Тиллирия, но турецкая береговая охрана начала преследовать ее и осуществила четыре предупредительных выстрела в ее сторону.

После инцидента президент совета общины Като Пиргос Никос Клеантус повторил свои давние просьбы об усилении патрулирования и проверок как на море, так и на суше.

Он сказал, что нельзя, чтобы портовые и морские управления района были оснащены только одним небольшим катером.