Налички стало больше: самые популярные монеты и банкноты

По состоянию на 1 июля этого года в Украине находилось в обращении 585,2 млрд грн наличных средств, что на 26,7 млрд грн, или 4,8% больше, по сравнению с началом года – 558,5 млрд грн, сообщает UBR.

Так, в обращении находится 2,9 млрд ед. банкнот на общую сумму 581,1 млрд грн и 13,7 млрд ед. монет (без учета памятных и инвестиционных) – на 3,9 млрд грн.

"Во время пандемии количество наличных в обращении выросло в мире в целом и в Украине в частности. Сейчас темпы роста наличных в обращении постепенно уменьшаются… В дальнейшем – по мере уменьшения неопределенности из-за коронавируса и карантина – спрос на наличные и дальше будет ослабевать" , – отметили в НБУ.

Что касается структуры обращения наличных по состоянию на начало июля, то на одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 разменных и платежных оборотных монет. Больше всего зафиксировано банкнот номиналом 200 грн, а среди монет – номиналом 10 копеек. На них приходится 24,4% и 29% от общего количества соответственно.

Самый низкий показатель обращения показали купюры на 1000 грн – 73,8 млн ед., или 2,5% вот общего количества. Среди монет внизу списка оказался номинал 10 грн – 48,2 млн ед., или 0,4%.

Одновременно в обращении остается 452,1 млн ед. "золотистых" монет 1 грн. Постепенно НБУ выводит их из обращения, но пока они являются действительным платежным средством.