Шмыгаль назвал страны Европы, признавшие украинские COVID-сертификаты

Украинский сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел продолжает работать над расширением географии действия сертификатов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

Он напомнил, что украинские сертификаты вакцинации начали работать с 1 июля.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признания украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты" , - сказал Шмигаль.

Премьер добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.

"Этим активно занимается Министерство иностранных дел" , - подытожил Шмигаль.

Ранее сообщалось, что ЕС разрешил въезд для туристов из Украины.

В МИД после этого сообщили, что каждая страна ЕС будет принимать свое решение о допуске украинцев.