Украина входит в топ-10 мировых производителей малины

В середине июля начинается сезон малины. Украина занимает 7-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей этой ягоды. В первую тройку входят Российская Федерация, Мексика и Сербия.

Об этом сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Украина ежегодно производит около 35 тыс. т малины, при этом 89% выращивается в хозяйствах населения.

Больше всего в 2020 году было выращено в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Совокупно предприятиями данных областей генерируется 39% украинского валового сбора малины.

"Выращенная малина преимущественно потребляется внутри страны, и доля экспорта незначительна. В 2020 году было экспортировано 539 т, что составляет 14% промышленно выращенной малины или лишь 2% общего объема производства. Практически единственным потребителем украинской свежей малины была Польша. Если же экспорт осуществляется в летние месяцы, то в другие периоды Украина импортирует данную ягоду, хотя объемы импорта незначительные", - рассказывает Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

В прошлом году было импортировано 65 т свежей малины. Основные поставщики: