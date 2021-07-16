Украина входит в топ-10 мировых производителей малины

В середине июля начинается сезон малины. Украина занимает 7-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей этой ягоды. В первую тройку входят Российская Федерация, Мексика и Сербия.

Об этом сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Украина ежегодно производит около 35 тыс. т малины, при этом 89% выращивается в хозяйствах населения.

Больше всего в 2020 году было выращено в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Совокупно предприятиями данных областей генерируется 39% украинского валового сбора малины.

"Выращенная малина преимущественно потребляется внутри страны, и доля экспорта незначительна. В 2020 году было экспортировано 539 т, что составляет 14% промышленно выращенной малины или лишь 2% общего объема производства. Практически единственным потребителем украинской свежей малины была Польша. Если же экспорт осуществляется в летние месяцы, то в другие периоды Украина импортирует данную ягоду, хотя объемы импорта незначительные", - рассказывает Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

В прошлом году было импортировано 65 т свежей малины. Основные поставщики:

  • Марокко (40% импорта в денежном выражении)
  • Польша (20%)
  • Португалия (16%).
Возможно, это изображение (текст «рынок малины в украïны 1100 зовншня торгвля малиной 1019 881539 27 27 2017 38 2018 65 2019 экспорт 2020 Импорт динамка производства в украïн 31,9 34,2 тыс. 35,2 2016 35,5 2017 35, 3 2018 2019 2020 Наибольший свi̇товi̇ производители малины 174129 тыс. 120 россия 103 мексика 76 сербов сша источник: Госстат Украине. государственная митнаслужба служба польша »)
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