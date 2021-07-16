Украинская молочка получила дополнительную возможность экспорта в Турцию
Компетентные органы Украины и Турецкой Республики согласовали двустороннюю форму сертификата для экспорта украинских молочных продуктов, сообщает AgroPortal.
Как отмечают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, договоренность с турецкими партнерами открывает дополнительные возможности выхода на турецкий рынок для украинских производителей молочной продукции.
«Принятое решение позволит увеличить количество предприятий, которые смогут поставлять молочную продукцию в Турции. Я благодарна коллегам из МИД Украины и нашим партнерам по Турецкой Республики за положительное решение этого вопроса», — рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.