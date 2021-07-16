Украинская молочка получила дополнительную возможность экспорта в Турцию

Компетентные органы Украины и Турецкой Республики согласовали двустороннюю форму сертификата для экспорта украинских молочных продуктов, сообщает AgroPortal.

Как отмечают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, договоренность с турецкими партнерами открывает дополнительные возможности выхода на турецкий рынок для украинских производителей молочной продукции.