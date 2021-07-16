В Раде ответили, будет ли "95 квартал" выступать на украинском языке

В Украине вступили в силу новые требования касательно украинского языка. В связи с этим, СМИ спросили у главы партии "СН" и нардепа от "ЕС", будет ли "95 квартал" теперь выступать на украинском языке.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Александр Корниенко заявил, что "общество и депутаты СН поддерживают украинский язык".

Но он отметил, что "вопрос, на каком языке должны выступать артисты "95 квартала", должны решать юристы".

Нардеп от партии "ЕС" Вятрович считает, что "для "95 квартала" не может быть исключений" .