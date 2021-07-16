Подозреваемый в убийстве президента Гаити планировал захватить власть

Задержанный в Гаити 63-летний американец Кристиан Эмманюэль Санон, которого считают предполагаемым организатором убийства президента Жовенеля Моиза, планировал прийти к власти в этой стране и формировал "личную охрану", которая должна была обеспечивать его безопасность в процессе осуществления этого плана, сообщает Вести.

Сообщается, что Санон готовил операцию из штата Флорида. Там он активно вербовал сторонников, заявляя, что разрабатывает масштабный план по переустройству Гаити, в результате которого благодаря инвестициям в объеме около 83 млрд долларов страна должна выйти из бедности и обзавестись современной инфраструктурой. Непосредственной разработкой плана занимался вышедший на пенсию 70-летний профессор Парнелл Дюверже, также проживающий во Флориде.

Санон утверждал, что является врачом и священником, сумел договориться с двумя местными бизнесменами, инвестором Вальтером Вейнтемильей и главой компании, представляющей услуги по обеспечению безопасности, Антонио Интриаго о том, что они профинансируют и организуют "частную охранную компанию", которая будет обеспечивать его безопасность, пока он не займет пост президента Гаити.

Однако, как выяснилось, в ходе контактов Санона с бизнесменами упоминаний, обсуждений или намеков на заговор с целью убийства президента или намерений сменить руководство страны силой не было. В ходе обсуждений речь шла о том, что нарастающая волна протестов в стране сама приведет к отставке Моиза, после чего президентский пост должен был занять Санон. Согласно черновому варианту контракта, инициатор замысла обещал после прихода к власти вознаградить выделившие ему средства фирмы из бюджета страны.