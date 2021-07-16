НБУ аннулировал лицензии кредитного союза

Национальный банк Украины аннулировал лицензии Кредитному союзу "Шанс-плюс" на основании его собственного заявления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 14 июля 2021.

"Кредитному союзу аннулировали две лицензии на предоставление финансовых услуг, а именно на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, обязательства кредитного союза составляли 1,2 млн грн (0,09% от общего объема рынка) по состоянию на 1 апреля 2021, а его активы - 2,4 млн грн (0,1% от общего объема рынке).