Индонезия стала новым эпицентром COVID-19 в Азии

Индонезия стала новым эпицентром коронавируса COVID-19 в Азии, обогнав Индию, сообщает Буквы.

Так, Индонезия в среду сообщила о 54 517 новых случаев заболевания COVID-19, что является новым однодневным национальным рекордом.

Островное государство, где проживает около 270 000 000 человек, в настоящее время сообщает о большем количестве случаев заболевания в день, чем сильно пострадала Индия, что делает Индонезию новым эпицентром пандемии в Азии.

Эксперты говорят, что если эта тенденция продолжится, это может поставить систему здравоохранения Индонезии на грань катастрофы.

Некоторые опасаются, что ситуация может быть еще хуже, чем показывают цифры, потому что недостаточно людей проходят тестирование на вирус.

Эксперты говорят, что Индонезия сейчас пожинает плоды того, что не вводятся строгие ограничения и не тратится достаточно средств в эффективные системы отслеживания контактов.

Официальные лица обеспокоены тем, что больницы могут оказаться несостоятельными справиться с ростом количества пациентов, нуждающихся в госпитализации, особенно в связи с распространением более заразного штамма вируса Delta.

В среду также был зарегистрирован 991 смертельный случай, связанный с COVID-19, в результате чего общее число погибших достигло 69 210 человек.

Государственное агентство Antara News сообщил, что сейчас занято 90000 с 120000 больничных коек Индонезии.