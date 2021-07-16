Подключение к Нафтогазу через онлайн банкинг: инструкция

Стать клиентом государственной газопоставляющей компании "Нафтогаз" теперь можно не только в отделениях банков, "Новой почты" и через "Дія", но и с помощью приложений для онлайн-банкинга, сообщает Сегодня.

Услуга доступна для собственников жилья, которые являются клиентами 36 банков (в т. ч. ПриватБанка, Ощадбанка) и пользуются любым интернет- или мобильным банкингом.

В чем новшество? При подаче заявки на присоединение идентификация проходит с помощью подтверждения запроса в мобильном приложении банка или системе интернет-банкинга. Часть информации в форму заявления подгружается оттуда же. Кроме того, использование BankID НБУ отменяет требование добавлять сканы ИНН и паспорта в заявку.

Как подключиться к "Нафтогазу" через BankID

1. На странице подачи заявлений на присоединение к поставщику нужно выбрать способ заполнения через ID.GOV.UA.

Выбор способа идентификации

2. Система предложит выбрать банк, с помощью BankID которого пройдет идентификация. В списке есть государственные ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк, также десятки частных финучреждений.

Выбор банка

3. После выбора банка проходит авторизация по процедуре, которую предлагает сам банк. ПриватБанк, например, просит ввести и подтвердить номер телефона.

4. На смартфоне или в системе интернет-банкинга нужно подтвердить идентификацию, предоставив доступ к контактной информации, паспортным данным и ИНН.

5. После предоставления всех разрешений на экране появится заявка на присоединение к "Нафтогазу". Некоторые поля в ней уже будут заполнены. Останется добавить недостающую информацию и отправить заявку. Подписать документ можно с помощью электронной подписи или от руки (потом предоставить скан).

В "Нафтогазе" подсчитали, что 88% их бытовых клиентов подали заявку на присоединение именно онлайн.