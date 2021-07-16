Рынок земли: озвучена минимальная стоимость гектара

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине с дня открытия рынка земли было оформлено 774 земельных сделок. При этом минимальная стоимость гектара составляет $1 тыс, сообщает Обозреватель.

"С 1 июля уже 15 дней украинцы могут распоряжаться своим имуществом. По состоянию на 15 июля – 774 земельных соглашения. Минимальная цена, по которой можно выставлять на продажу, это нормативная оценка – около $1 тыс. за гектар" , – заявил премьер-министр.

Об этом он рассказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, которая транслируется на YouTube-канале RadaTVchannel.

Шмыгаль отметил, что тем самым Украина получила мощный драйвер развития экономики.

"Позавчера мы утвердили проект, который позволит получить аграриям кредиты для покупки земли" , – добавил премьер.

Напомним, с 1 июля в Украине был официально объявлен старт рынка земли. Так, к 2024-му покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане страны с ограничением в 100 гектаров. Кроме того, закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.