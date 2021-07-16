Правительство не планирует ограничивать применение украинского языка – Шмыгаль

Кабинет министров не планирует принимать какие-либо решения по сокращению функционирования украинского языка.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Деловая столица.

"Правительство не планирует сокращение функционирования украинского языка, согласно действующему законодательству. Точка" , — сказал Шмыгаль.

Кроме того, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что правительство рассматривает проект государственной программы содействия освоению украинского языка.