Skoda ощутимо изменила цены на автомобили

Большинство новых авто в силу ряда причин прибавляют в цене. И автомобили Skoda – не исключение, сообщает АвтоПортал.

Как пишет издание auto.cz, марка из Млада-Болеслава повысила стоимость практических всех своих машин. У коек-каких моделей рост цен не такой резкий и едва заметный, но есть автомобили, обновленные прайсы которых даже могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Меньше всего подорожала Octavia – всего на 1-2 тыс. чешских крон ($46-92). Кроссоверы Scala и Kamiq прибавили в цене 5 тыс. крон ($231). Далее идет Superb – лифтбек подскочил на 14 тысяч ($647), а универсал – на все 24 тысячи ($1108).

Прибавил в цене и большой кросс Kodiaq – плюс 19 тыс. крон ($878). Не забыли чехи о своем электрическом кроссовере Enyaq – новинка подорожала на 17 тысяч крон ($785). Единственная, модель которой удалось избежать цены, это Fabia нового поколения. Кстати, ее производство началось лишь на днях.