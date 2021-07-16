Ford выпустил парфюм с запахом бензина

Аромат называется Mach-Eau GT в честь кроссовера Mach-E, сообщает 24 Канал.

В электромобиле не хватает запаха бензина – разве это может быть преградой на пути к его покупке? Исследование компании Ford в Европе показало, что это так – около 70 процентов опрошенных признали, что им в определенной степени не хватает запаха бензина. Новый аромат от Ford легко это исправит.

"Моя єдина, на смак бензина й кави" – для кого-то это просто строка из песни "Океан Эльзы" 911, а для кого-то – правда бытия. Если вы не представляете себе автомобиль без легкого запаха бензина, который его сопровождает, обратите внимание на новый парфюм от Ford.

Фото: парфюм с запахом бензина Mach-Eau GT / Ford

Компания Ford of Europe создала новый аромат под названием Mach-Eau GT. По словам производителя автомобилей, это "премиум-аромат для тех, кому по душе продуктивность нового полностью электрического Mustang Mach-E GT, но кто все еще любит чувствовать запахи традиционных бензиновых автомобилей".

Новый аромат – это не просто чистый запах бензина. Ford говорит, что парфюм совмещает дымчатые аккорды, аспекты каучука и даже элемент "животного" – все это создает отсылки к Mustang. А форма бутылки напоминает бензоколонку.

Фото: парфюм с запахом бензина Mach-Eau GT / Ford

Mach-Eau GT был создан известным консультантом по ароматов Olfiction, а их отправной точкой является изучение химических веществ, выделяющихся из салонов автомобилей, двигателей и бензина. К этим химическим веществам относятся бензальдегид и паракрезол, которые затем смешивают с синим имбирем, лавандой, геранью и сандаловым деревом.

Хотя такой аромат действительно существует – он был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде – купить его не получится. Это лишь часть цели Ford развенчать мифы про электрические автомобили и убедить владельцев, которые не владеют электромобилями, в потенциале электрифицированных транспортных средств.