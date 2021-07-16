Итальянским клубам запретили играть в зеленой форме

Клубам итальянской Серии А запретили играть в футболках, в которых преобладает зеленый цвет. Новое правило вступит в силу с сезона 2022/23, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание Football-Italia﻿, такое решение было принято под давлением телевизионных компаний, которые беспокоятся о том, чтобы игроки не сливались с газоном. Изменения начнут действовать только со следующего года, поскольку руководство элитного футбольного дивизиона дало командам время на подготовку нового дизайна экипировок.

Отметим, что в сезоне 2020/21 "Аталанта" украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко играла в специальной рождественской форме зеленого цвета. Выездной комплект "Лацио" был выполнен в салатовых тонах.

Матч "Лацио" - "Сассуоло"

Однако наибольшие проблемы могут возникнуть у "Сассуоло", поскольку на домашней форме команды традиционно размещаются черно-зеленые вертикальные полосы. Это основные цвета клуба. Пока неизвестно, как новое правило повлияет на "неро-верди".