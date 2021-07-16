В Украине появился первый электромобиль Honda

На украинских дорогах впервые заметили электрический хетбчэк Honda e, сообщает АвтоПортал.

Машина является без преувеличения эксклюзивной: в Европе ее продажи начались лишь летом 2020-го, а в нашей стране модель и вовсе официально не представлена.

Электрическую Хонду засняли в Киеве и, как видно, у машины немецкие номера. Как удалось узнать, хетчбэк привезла компания teslaservice.kiev.ua из города Дортмунд, Германия. Кстати, именно же эта фирма полгода назад импортировала из Китая супердешевый электрокроссовер Renault City K-ZE.

Отметим, что Honda e – это первый электромобиль японской марки (выпускается с 2019-го). Хетчбек оснащается одним электромотором на 150 л.с. (300 Нм) и батареей емкостью 35,5 кВтч, ускоряется до 100 км/ч за 7,8 сек, максимально развивает 145 км/ч, а на одном заряде проезжает 200 км по циклу WLTP. От быстрой зарядки (DC) батарея заполняется на 80% за 30 мин. Среди особенностей оснащения модели – экран во всю ширину передней панели, камеры вместо зеркал.

В ФРГ минимальная цена Honda e составляет почти 33,5 тыс. евро.