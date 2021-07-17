Выходные в августе 2021 года: сколько будем отдыхать

В августе 2021 будет больше выходных, чем обычно. Однако один день отдыха придется отработать.

Дополнительные выходные подарит День независимости Украины, который отмечается 24 августа. Поскольку этот праздник выпал на вторник, то рабочий день в понедельник, 23 августа, перенесен на следующую субботу (28 августа). Также 23 августа отмечают День государственного флага Украины.

Так, украинцы в последний месяц лета будут отдыхать четыре дня подряд: 21, 22, 23 и 24 августа.

Традиционно остаются нерабочими субботы и воскресенья: 1, 7-8, 14-15 и 29 августа.

Всего в августе 2021 года будет 21 рабочий день и 10 выходных.

Календарь церковных праздников: