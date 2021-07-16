Укрзализныця сменила убыток на прибыль

АО "Укрзализныця" в апреле-июне получила 227,4 млн грн прибыли против 1,8 млрд грн убытков, полученных за аналогичный период 2020 года, сообщает Интерфакс-Украина.

По итогам июня 2021 года "Укрзализныця" получила 153 млн грн прибыли.

"Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью. Важно, что с каждым месяцем наращиваем этот показатель. И если в апреле он составлял 35 млн грн, в мае - почти 39 млн грн, то в июне - 153 млн грн. Со стартом сезона перевозки нового потрясаю зерновых рассчитываем увеличить прибыли. Также рассчитываем и изменение структуры тарифов на грузовые перевозки", - сообщил и.о. главы компании Иван Юрик.

Как сообщалось, в начале июля Министерство инфраструктуры Украины обнародовало проект приказа о сближении классности ж/д грузов и двухэтапном повышении тарифов на грузоперевозки группы грузов 1 и 2 тарифных классов с сентября-2021 на 8%, а с января 2022 года – на 20,% и 6,5% соответственно.

По мнению компании, "Укрзализныця" в 2021-м может получить 1,8 млрд грн от изменения тарифов на грузовые ж/д перевозки и 10 млрд грн в 2022 году.