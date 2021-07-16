АМКУ оштрафовал столичного организатора парковок

Временная административная коллегия Антимонопольного комитета (АМКУ) 15 июля признала коммунальное предприятие "Киевтранспарксервис" нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции, сообщает UBR.

За злоупотребление монопольным положением компания получила 2,6 млн грн штрафа.

По данным АМКУ, предприятие является единственным оператором по парковке автомобилей, взысканию парковочного сбора и изготовлению абонементных парковочных талонов в Киеве.

Во время проведения электронных аукционов на "ProZorro.Продажи" по передаче прав на размещение парковок в столице монополист вымогал у победителей торгов уплаты разового сбора. Это было необходимо якобы для заключения договора о передаче в эксплуатацию парковок и служило обеспечительным платежом. За отказ предусматривался штраф.

Поэтому по результатам рассмотрения дела АМКУ пришел к выводу, что "Киевтранспарксервис" является нарушителем антиконкурентного законодательства.

Теперь КП, кроме уплаты штрафа, должно устранить нарушения и в течение 10 дней сообщить об этом АМКУ.