Нацсовет проверит украинский телеканал из-за трансляции советских фильмов

Национальный совет назначил проверку телеканала "Интер". Регулятор зафиксировал демонстрацию фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, сообщает РБК-Украина.

Всего за период с 28 июня по 11 июля было зафиксировано трансляцию 11 советских фильмов: "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман".

"Среди их участников (актеров, режиссеров и тому подобное) являются лица, которые на государственном уровне признаны такими, которые создают угрозу национальной безопасности" , - говорится в сообщении регулятора.

Это означает, что трансляция этих фильмов запрещена согласно законодательству.