Депутат от "Батькивщины" ударил "слугу народа" в зале парламента
Народный депутат фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко ударил представителя "Слуги народа" Николая Сольского, сообщает Левый берег.
Ивченко подтвердил факт конфликта в сессионном зале.
"Скажем так. На самом деле конфликт начался еще на заседании нашего комитета [аграрного, который возглавляет Николай Сольский, а Ивченко является членом, - ред]. Я ему прямо говорил, что он вообще не слышит аграриев, лоббирует законопроекты в интересах земельных рейдеров, в том числе лоббирует свои электровозы в УЗ.
Уже в сессионном зале продолжилась перепалка. Я еще раз ему сказал, что он не действует в интересах украинских аграриев, протягивает через комитет свои законопроекты. На что он меня нецензурной бранью «послал». Конечно, как я мог на такое отреагировать? Адекватно. Но это продолжалось недолго. Мы сразу разошлись", - заявил депутат.