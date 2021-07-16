В Украину привезли новейший электромобиль Hyundai

В Киев привезли первый Hyundai Ioniq 5. Новейший электромобиль Хюндай будет официально продаваться в нашей стране, сообщает АвтоПортал.

Hyundai Ioniq 5 привезло официальное представительство корейской марки в Украине. Уже известны и цены на электрокар – они стартуют с 1 348 600 гривен.

Базовая версия оснащена одним 218-сильным мотором и батареей на 58 кВт∙ч и может проехать 380 км без подзарядки. Комплектация Hyundai Ioniq 5 включает диодные фары, 19-дюймовые диски, электропривод и подогрев передних сидений, камеру заднего вида, датчики света и дождя. Также предусмотрен набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль усталости водителя.

Версия Тор (от 1 483 400 гривен) добавляет парковочный автопилот, вентиляцию сидений, акустику Bose, контроль «слепых» зон.

Также можно доплатить 93 100 гривен за дополнительный передний мотор. Это поднимет мощность до 302 л. с. и позволит разгоняться до сотни за 5,2 с. А более емкая батарея на 73 кВт∙ч обойдется в 98 700 гривен – с ней запас хода возрастает до 480 км.