Рада назначила Монастырского новым главой МВД
Верховная Рада поддержала назначение Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины, сообщает Укринформ.
За соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат.
Напомним, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел.
Народные депутаты от "Слуги народа" вечером того же дня обсудили вопрос освобождения Авакова на заседании фракции при участии Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса шныряли и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.