За 500 дней "Большой стройки" сделали больше, чем за 30 лет

За 500 дней "Большой стройки" сделали больше, чем за 30 лет

Со старта программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" прошло ровно 500 дней, и за это время для развития инфраструктуры в Украине было сделано больше, чем за 30 лет независимости, сообщает УНИАН.

"Круглая дата и крутые результаты, которыми стоит гордиться", - отметил директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Среди основных достижений президентскоq "Большой стройки": реконструкция 177 приемных отделений, открытие 94 сельских амбулаторий и 120 школ на 10 тысяч новых учебных мест.

Кроме того, создано 107 спортивных объектов, благодаря которым 8 миллионов человек смогут бесплатно заниматься спортом с необходимым оборудованием.

Благодаря дорожной части программы обновлено и построено 258 мостов и путепроводов, более 8 000 км дорог государственного и местного значения.

Программа позволила создать 200 тысяч новых рабочих мест на объектах "Большой стройки".

"Раньше инфраструктура была едва ли не самой коррумпированной отраслью. Политики много обещали, а дороги были из грязи и палок. Но Зеленский показал, что мы можем себе позволить удобную инфраструктуру", - комментирует Быков, отметив, что план на 2021 год еще более амбициозный, и его уже наполовину выполнили.
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