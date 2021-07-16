Впервые расшифрованы мысли парализованного человека

Американские ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые разработали нейропротез, который способен считывать мозговые волны человека и преобразовывать их в предложения. О новом устройстве для чтения мыслей пишет издание Science Alert, сообщает Лента.Ру.

Эксперимент был проведен с участием почти полностью парализованного 36-летнего мужчины под кодовым именем BRAVO1, перенесшего инсульт в 20 лет. В результате он начал страдать от анартрии, то есть неспособности внятно говорить, хотя его когнитивные функции остались неизменными. Ранее исследователи размещали электроды на пациентах, перенесших операцию на головном мозге, с нормальной речью, чтобы декодировать сигналы, управляющих речевым трактом, а также смогли выявить шаблоны для предсказания слов.

В результате инсульта ствола головного мозга BRAVO1 не мог нормально двигать головой и конечностями, и общался с помощью лазерного указателя, прикрепленного к бейсболке. В течение нескольких месяцев исследователи считывали нейронную активность, пока пациент пытался произносить такие слова, как «вода», «семья» и «хорошо». Чтобы связать паттерны нейронной активности с определенными словами исследователи воспользовались искусственным интеллектом.

В результате система научилась декодировать до 18 слов в минуту со средней точностью 75 процентов. Ученые задавали испытуемому вопросы, например, «Как дела?» и «Хочешь воды?», а он мог отвечать «Хорошо» и «Нет, я не хочу пить». По словам ученых, это первая успешная демонстрация прямого декодирования полных слов на основе мозговой активности человека, который парализован и не может говорить.