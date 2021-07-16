Субсидии переназначили для 2 млн получателей – Шмыгаль

Субсидию уже переназначили для 2 млн украинцев, из них 1,7 млн граждан не подавали заявлений и получили автоматическое переназначение.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте, сообщает "Урядовий портал﻿".

Глава правительства напомнил, что согласно новым критериям назначения субсидий, люди со значительными теневыми доходами и доходами не должны получать субсидии, ведь на самом деле не относятся к уязвимым слоям населения.

"Абсолютному большинству наших граждан, в том числе украинским пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть, не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке – ее получат и сейчас, и в отопительный сезон", – отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.