Три самых популярных упражнения, из-за которых у вас может болеть спина

В наши дни боль в спине – совсем не редкость. Если вы читаете это, скорее всего, вы знакомы с болью в спине, поскольку эксперты утверждают, что 4 из 5 человек будут испытывать ту или иную форму боли в спине в течение своей жизни, сообщает WomanEL.

Если вы регулярно ходите в спортзал, гуляете, ездите на велосипеде, плаваете или играете с детьми, это поможет поддерживать здоровье позвоночника. Тем не менее, есть упражнения, из-за которых у вас может появиться или обостриться боль в спине.

Избегайте этих упражнений, чтобы уменьшить боль в спине

Планка хорошо известна своими преимуществами для кора. Но если у вас плохая форма, вы можете нанести себе серьезный вред. Поэтому при выполнении позы планки следите, чтобы бедра оставались прямыми, и не округляйте спину. Ваша спина должна быть плоской, а позвоночник – в нейтральном положении. Потому что чем дальше ваш позвоночник находится от нейтрального положения, тем больше он подвержен травмам.

Если вы поклонник приседаний, убедитесь, что ваши плечи не сгибаются вперед и вы не округляете спину.

Выполняя выпады, держите пресс напряженным, а колени на одной линии со средним пальцем ноги, чтобы сохранить это нейтральное положение позвоночника.

Необходимо соблюдать баланс

Упражнения важны, но вы также должны внимательно относиться к выбору безопасных и полезных упражнений. Не забывайте растягиваться и давать спине достаточно времени для отдыха и восстановления сил. Все это поможет снизить вероятность развития боли в пояснице.