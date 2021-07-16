Отпечаток пальца Тины Кароль был продан за 100 тысяч грн

Артистка продала цифровой лот на NFT-аукционе. Тина Кароль поделилась с подписчиками новостью и рассказала, куда потратит все вырученные деньги, сообщает Сегодня.

Тина Кароль, которая впервые показала отрывок неизданного клипа, на своей странице в Instagram объявила, что ее отпечаток был продан на NFT-аукционе. Цифровой отпечаток пальца артистки ушел с молотка за 100 тысяч гривен. Артистка объяснила, на что собирается потратить такую сумму.

Все вырученные средства передаю в проект "Молода кров" – будущий украиноязычный альбом, выход которого приурочен ко Дню Независимости Украины. В нем вы услышите неожиданные дуэты и мы вместе откроем новые имена. Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молода кров" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра, – написала Тина.

Сумму, за которую был продан отпечаток, поклонники артистки обсудили в комментариях. Стало известно, что покупатель приобрел лот за 12,4 BNB, а это примерно 103,7 тысячи гривен.

Что такое NFT?

В последнее время NFT-арт стал очень популярен среди знаменитостей и деятелей искусства. NFT (non-fungible token) или невзаимозаменяемый токен – это вид криптографических токенов, которые не могут быть обменены или замещены аналогичными токенами. То есть каждый оригинал цифрового арт-объекта в данном случае уникален, а его копии не имеют никакой ценности. Грубо говоря, NFT – некая метка для такого объекта, которая делает его уникальным.

Проще выражаясь, токен (token с англ. – жетон) – это цифровой аналог "ценных бумаг". Ценность токенов определяется их создателями. Любой арт-объект можно оценить как в денежном эквиваленте, так и в токенах. Тина Кароль, к слову, оценила свой цифровой отпечаток пальца в 3000 долларов (примерно 80 тысяч гривен).