Названы лучшие б/у автомобили в качестве инвестиции

Известный автомобильный дизайнер Фрэнк Стивенсон (работал в Ferrari, McLaren, BMW и др.) назвал автомобили, на которых, по его мнению, можно хорошо заработать в будущем при перепродаже, сообщает АвтоПортал.

Своим виденьем он поделился на собственном YouTube-канале Frank Stephenson.

Ни для кого не секрет, что автомобили на самом деле… не лучшей вариант для инвестицией. Машины теряют в цене сразу же, как только выезжают из салона, а чем больше им лет и чем выше пробег, стоимость снижается еще больше. Однако в основном это касается «повседневных» автомобилей. Вместе с тем существует так называемая нестареющая классика – это те модели, которые, наоборот, с течением времени становятся объектом охоты для коллекционеров и превращаются едва ли не в предмет искусства. Такое характерно, конечно же, больше для спорткаров и купе класса GT. Ну и некоторых автомобилей, которые оказались необычным и недолго продержались на конвейере.

И вот как раз список таких авто составил Фрэнк Стивенсон. Сейчас эти машины можно купить за небольшие, если даже не за «смешные» деньги, но через годы они могут стоить целое состояние.

Автомобиль как инвестиция (или машины, которые не обесценятся)

Итак, первый автомобиль в рейтинге – BMW Z4 Coupe поколения E86. Это прекрасный наследник культовой BMW Z3. Первоначально оснащался 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, но позже получил тюнинг от подразделения M, и получил более мощный 3,2-литровый агрегат.

Следующая модель – Honda S2000. Японский родстер мог похвастать отличным дизайном, идеальным распределением веса по осям 50:50 и высокооборотистым 2,0-литровым двигателем VTEC. Последний предлагал удельную мощность 124 л.с. на литр, что было самым высоким показателем среди всех серийных безнаддувных моторов того времени. Также S2000 считался одним из первых автомобилей с цифровым тахометром.

Третья машина – Alfa Romeo Brera. Автомобиль выглядел поразительно, хотя ему не хватало производительности.

Французский автопром также привлек внимание Стивенсона в лице Citroen C6. По мнению дизайнера, седан может похвастать вогнутым задним стеклом и характерными задними фонарями – особенно с ракурса в ¾. Фрэнк называет C6 «бюджетным президентским», высоко оценивает его просторный и удобный салон. Citroen C6 действительно являлся официальным автомобилем бывших президентов Франции, всего было выпущено около 23 000 экземпляров модели.

Еще одна Honda, которую можно считать иконой будущего – это CR-Z. Данная модель представляет собой современный вариант классического CR-X. По словам Стивенсона, это великолепный автомобиль своего времени, который запомнился, к тому же, как один из первых гибридов в мире.

Шестое место – Opel Astra OPX VXR. Красивый немецкий автомобиль с отличными характеристиками, которые обеспечивает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 276 л.с. В пакете OPX VXR его изящные линии кузова особенно подчеркнуты.

Далее идет Porsche 911 997. Самая дорогая машина из списка. Это последний истинный Порше атмосферным оппозитным мотором, гидроусилителем и всем лучшим от 911. В 997-м Порше вернулась к круговым фарам, отказавшись от оптики в виде «жареного яйца», как было у предыдущего 996-го. Это, по словам Стефенсона, порадует фанатов Porsche.

Наконец, Фрэнк упоминает еще несколько моделей, которые достойны внимания: Focus RS первого поколения, Lotus Elise, Volkswagen Golf R32 четвертого поколения, BMW 7-Series в кузове E38 и Honda Civic Type R в кузове EP3 (на основе Civic седьмого поколения хэтчбек).