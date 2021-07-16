Раскрыта тайна пещер Анкор Черч

Пещерное помещение в центральной Англии, которое считали известным лишь с XVIII века, было создано намного раньше - в начале Средних веков, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствует новое исследование. Ученые предполагают, что комнаты в пещерах Анкор Черч в графстве Дербишир люди высекли еще в девятом веке, чтобы там жил отправленный в ссылку англо-саксонский король.

Эти пещеры могут быть одним из старейших жилищ, найденных на территории Великобритании, заключили специалисты из Института культурного наследия при Королевском университете сельского хозяйства (RAU) и компании Wessex Archaeology.

Пещеры Анкор Черч числятся в списке охраняемых исторических объектов Великобритании, но до этого времени считалось, что это природные образования, которые обнаружили и стали использовать как помещение лишь в XVIII веке.

Тогда эти пещеры полюбились местным аристократам, которые расширили их и устраивали внутри обеды и праздники.

Но глава нынешнего исследования, археолог Эдмунд Саймонс, решил собрать команду, чтобы внимательнее изучить этот объект в рамках проекта, посвященного пещерам Великобритании. Результаты превзошли его ожидания.

"Это не природная пещера. Я не могу себе представить процесс, который бы создал стены, двери, окна, не говоря уже о колоннах" , - говорит Саймонс.

Саймонс и его коллеги провели подробные измерения и исследование с помощью дрона, чтобы воспроизвести изначальный план помещения, состоявшего из трех комнат и часовни.

Исследователи пришли к выводу, что узкие дверные проемы и окна в помещении напоминают саксонскую архитектуру.

Подобные помещения могли служить убежищем средневековым отшельникам, однако, географическое расположение пещеры Анкор Черч и местный фольклор подтолкнули археологов к более смелому предположению.

В нескольких километрах от пещер есть англиканская церковь Святой Марии и Святого Хардульфа, основанная в седьмом веке. О Святом Хардульфе историки нашли упоминание на фрагменте книги XVI века: "Святой Хардульф живет в келье внутри скалы, недалеко от реки Трент".

Местный фольклор связывает Святого Хардульфа с Эрдвульфом, королем северного англо-саксонского королевства Нортумбрия, намекая, что это один и тот же человек.

Археолог Эдмунд Саймонс убежден, что это предположение правдиво, и король Эрдвульф, свергнутый с престола своего царства в 806 году, превратился в отшельника и поселился в пещере Анкор Черч.

Слово "отшельник" может ассоциироваться у людей с образом бородатого нелюдимого старика, но, по словам Саймонса, у Эрдвульфа, скорее всего, были ученики, последователи, которые чтили его как святого. Пещеры были обустроены для его жизни и общения с народом, передает Би-би-си﻿.

"Архитектурная схожесть с саксонскими зданиями, а также задокументированная ассоциация Хардульфа и Эрдвульфа позволяют с уверенностью предположить, что эти пещеры были построены или расширены, чтобы стать домом для ссыльного короля", - заключил Саймонс .