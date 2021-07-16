Варенье из черной смородины: 5 рецептов сладкой консервации

Самые простые и доступные, но необычайно вкусные рецепты варенья из смородины, чтобы вы могли наслаждаться этой летней ягодой даже долгими зимними вечерами, читайте ниже, сообщает УНИАН.

Варенье из смородины пятиминутка

сахар - 1-1.5 кг;

вода - 200-250 мл;

смородина - 1 кг (можно брать красную, черную или белую).

Засыпаем сахар в кастрюлю и заливаем водой. Ставим на средний огонь и варим, помешивая, пока сахар не растворится, а сироп не закипит. Выкладываем в кастрюлю ягоды, снова помешиваем, доводим до кипения и варим 5 минут. Масса получается жидкой, но после остывания загустевает.

Как сделать варенье из смородины с малиной

смородина красная или черная - 500 гр;

сахар - 500-800 гр;

малина - 500 гр.

Берем кастрюлю, выкладываем в нее смородину, разминаем толкушкой. Засыпаем сахар, перемешиваем и оставляем на 1-2 часа, чтобы ягоды пустили сок. Затем ставим кастрюлю на слабый огонь и, помешивая, доводим до кипения. Затем увеличиваем огонь и варим 10-15 минут. Добавляем малину, перемешиваем и варим еще 10 минут.

Если хотите, чтобы варенье стало гуще, можно проварить его еще 5-10 минут.

Варенье из смородины - рецепт с крыжовником

крыжовник - 300 гр;

черная или красная смородина - 700 гр;

вода - 200 мл;

сахар - 1 кг.

Ягоды моем, перебираем, у крыжовника удаляем плодоножки. После этого засыпаем крыжовник и смородину в кастрюлю и заливаем водой. Варим на среднем огне 20-30 минут, помешивая. Засыпаем сахар и продолжаем варить, пока он не растворится. Доводим варенье до кипения и провариваем еще 10 минут.

Для того, чтобы варенье получилось более густым, увеличиваем время приготовления до 30 минут.

Рецепт смородинового варенья с вишней

вишня - 500 гр;

сахар - 1 кг;

черная, красная или белая смородина - 500 гр.

Удаляем из вишен косточки и засыпаем ягоды 250 гр сахара. Смородину соединяем с 250 гр сахара и измельчаем ягоды блендером. Выкладываем смородиновое пюре в кастрюлю, доводим до кипения на слабом огне. Добавляем вишню и варим еще 10-15 минут.

Смородина с апельсином - рецепт варенья с кислинкой

апельсин - 2 шт;

смородина черная или красная - 1 кг;

сахар - 1 кг.

Апельсины очищаем от кожуры и белой ее части. Разрезаем на небольшие кусочки. Засыпаем апельсин и смородину в блендер, измельчаем. В качестве альтернативы можно использовать мясорубку.

Перекладываем пюре в кастрюлю и засыпаем сахаром. Перемешиваем и оставляем на полчаса. Затем ставим кастрюлю на слабый огонь и доводим до кипения. Помешивая, варим 5-10 минут.