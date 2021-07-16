Глава "ДНР" хочет вступить в "Единую Россию"
Главарь "ДНР" Денис Пушилин намерен подать заявление на вступление в партию "Единая Россия". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов" на оккупированном Донбассе, сообщает Деловая столица.
"Всегда нужно действовать, исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным. Всегда нужно привлекать людей своим примером. Поэтому это считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же, буду (подавать заявление на вступление в партию "Единая Россия")", — сказал террорист.
При этом замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов сказал, что "Единая Россия" готова принять в свои ряды Пушилина.
По его словам, как только от Пушилина будет получено заявление, его рассмотрят.
"Уставные нормы определяют, что человек становится сторонником, а позже — членом партии. И в строгом соответствии с уставом, конечно, да, добро пожаловать", — сказал россиянин.