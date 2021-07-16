Верховная Рада ушла на каникулы почти на два месяца

Верховная рада уходит на каникулы до осени. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня закрыл последнее пленарное заседание этой сессии парламента, сообщает Страна.ua.

"Уважаемые коллеги, последнее пленарное заседание Верховной рады Украины объявляю закрытым. Сейчас звучит гимн" , - сказал Разумков.

После этого в сессионном зале прозвучал государственный гимн.

Однако, еще предусмотрено внеочередное заседание на следующей неделе. На нем депутаты от "Слуги народа" вынесут постановления о нарушении регламента при принятии законопроектов.

Верховная Рада также проведет два внеочередных заседания в августе. 23 августа состоится внеочередная сессия, которая будет посвящена "Крымской платформе" и пройдет в этот же день. На следующий день, 24 августа, парламент проведет торжественное заседание, приуроченное к 30-летию независимости Украины.

Новая сессия начнется 7 сентября, а закончится 21 января 2022 года. Во время нее Рада проведет 10 недель пленарных заседаний.