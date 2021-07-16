Илон Маск признал, что его идея может оказаться провальной

СЕО Tesla Илон Маск признал, что есть шанс, что будущий Cybertruck окажется провальной идеей, сообщает УНИАН.

Как пишет CNBC, Илон Маск планирует сохранить производственный дизайн автомобиля и не намерен его менять.



Макс заявил, что ему плевать на риски провала, так как лично ему нравится дизайн автомобиля.

"Откровенно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck провалиться, потому что он так не похож ни на что другое. Мне все равно. Другие машины выглядят одинаково, но Cybertruck выглядит так, как будто его сделали пришельцы из будущего" , - заявил Илон Маск.

Cybertruck: что необходимо знать