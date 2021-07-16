Илон Маск признал, что его идея может оказаться провальной
СЕО Tesla Илон Маск признал, что есть шанс, что будущий Cybertruck окажется провальной идеей, сообщает УНИАН.
Как пишет CNBC, Илон Маск планирует сохранить производственный дизайн автомобиля и не намерен его менять.
Макс заявил, что ему плевать на риски провала, так как лично ему нравится дизайн автомобиля.
"Откровенно говоря, всегда есть шанс, что Cybertruck провалиться, потому что он так не похож ни на что другое. Мне все равно. Другие машины выглядят одинаково, но Cybertruck выглядит так, как будто его сделали пришельцы из будущего", - заявил Илон Маск.
Cybertruck: что необходимо знать
- Информация о запуске Cybertruck в 2019 году вызвала ажиотаж из-за необычного дизайна автомобиля.
- По словам Маска, компания получила около 250 000 заказов всего за неделю после дебюта Cybertruck.
- В сентябре на ежегодных собраниях акционеров Tesla и во время мероприятия Battery Day Маск сообщил, что Tesla получила так много заказов Cybertruck, что перестала их считать.
- В презентации для инвесторов за I квартал Tesla указано, что Cybertruck «все еще находятся в разработке». Ожидается, что компания представить отчет о ходе работ и результаты за второй квартал 26 июля.