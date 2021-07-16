Alyosha показала новые трогательные фото с сыновьями

Украинская певица Alyosha вместе с мужем Тарасом Тополей и тремя детьми улетела на Кипр. Знаменитость обнародовала новые фото с двумя сыновьями, которые успела сделать в Киеве перед отпуском, сообщает 24 Канал.

Звездная мамочка почти все свободное время уделяет детям. В своем инстаграме Alyosha иногда публикует новые семейные кадры, на которых показывает особые моменты.

Alyosha позировала с ребятами, сидя на скамейке. Она предстала перед камерой в черных джинсовых шортах и желтой кофте, которые соединила с белой обувью. Волосы собрала в пучок сверху, оставив лишь несколько локонов, которые красиво спадали на лицо. Веки Alyosha накрасила темными тенями, а губы – насыщенной помадой. Среди украшений ее аутфит дополняли серьги и подвеска.

Alyosha с сыновьями / Фото из инстаграма Alyosha

На другом снимке ребята вместе с мамой прогуливались. Они наслаждались теплым летним днем на свежем воздухе.