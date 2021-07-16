Верховная Рада увеличила численность ВСУ

Верховная Рада приняла закон №5558 "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления", сообщает Зеркало недели.

Документ во втором чтении поддержали 312 народных депутатов.

Закон увеличивает на 11 тысяч военнослужащих численность Вооруженных Сил Украины. Согласно документу, численность ВСУ не будет превышать 261 тысячу человек, из которых 215 тысяч - военнослужащие.

Численность ВСУ увеличили для обеспечения функционирования отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины - Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления.