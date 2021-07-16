Офис генпрокурора сообщил Тупицкому о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установлено, что бывший глава Конституционного суда Украины по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда осуществили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписанте" , - сообщает Офис генпрокурора Украины.

Так, по данным следствия, экс-глава КС после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное" , - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Государственного бюро расследований.