В Черкассах закрыли криптовалютную пирамиду с ущербом в 250 млн грн

Сотрудники киберполиции Киевской области разоблачили злоумышленников, которые создали фиктивную криптобиржу и предлагали инвесторам получать 7% прибыли в день.

Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции﻿.

Злоумышленники создали приложение электронной биржи, которое имело сходство с популярными криптовалютными биржами. Инвесторам обещали прибыль в размере 7% в день. Минимальная сумма вложений составила 150 000 гривен. Фигуранты также имели так называемых амбассадоров, которые привлекали новых инвесторов в проект.

Когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен.

На территории города Черкассы и Хмельницкой области работники полиции провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, «черновые» записи, деньги, а также оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.