Снятые с производства автомобили продают новыми

Снятые с производства автомобили не сразу уходят в небытие: некоторые экземпляры еще годами находятся у дилеров в ожидании своего покупателя, сообщает АвтоПортал.

Издание Carscoops опубликовало подборку интересных машин, которые были проданы новыми в США в первой половине 2021 года, несмотря на то, что давно покинули конвейер.

Можно было бы подумать, что в автосалонах если и «задерживаются», то исключительно спортивные, мало востребованные машины «выходного дня». В принципе, так оно и есть, но лишь отчасти. Исследование коллег показывает, что спустя годы в продаже можно найти даже популярные машины вроде Volkswagen Touareg II и даже Passat CC!

Снятые с производства автомобили, которые можно было купить в Америке первой половине этого года: