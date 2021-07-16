Снятые с производства автомобили продают новыми
Снятые с производства автомобили не сразу уходят в небытие: некоторые экземпляры еще годами находятся у дилеров в ожидании своего покупателя, сообщает АвтоПортал.
Издание Carscoops опубликовало подборку интересных машин, которые были проданы новыми в США в первой половине 2021 года, несмотря на то, что давно покинули конвейер.
Можно было бы подумать, что в автосалонах если и «задерживаются», то исключительно спортивные, мало востребованные машины «выходного дня». В принципе, так оно и есть, но лишь отчасти. Исследование коллег показывает, что спустя годы в продаже можно найти даже популярные машины вроде Volkswagen Touareg II и даже Passat CC!
Снятые с производства автомобили, которые можно было купить в Америке первой половине этого года:
- Alfa Romeo 4C: годы производства – 2013-2020, продано в 2021-м – 67 штук;
- BMW i8: годы производства – 2014-2020, продано в 2021-м – 10 штук;
- FIAT 500: годы производства – 2010-2019, продано в 2021-м – 12 штук;
- FIAT 124 Spyder: годы производства – 2017-2020, продано в 2021-м – 873 штуки;
- Dodge Viper: годы производства – 1989-2017, продано в 2021-м – 2 штуки;
- Chrysler 200: годы производства – 2011-2016, продано в 2021-м – 3 штуки;
- Chrysler Town and Country: годы производства – 2008-2016, продано в 2021-м – 1 штука;
- Jeep Patriot: годы производства – 2007-2016, продано в 2021-м – 4 штуки;
- Buick Cascada: годы производства – 2016-2019, продано в 2021-м – 7 штук;
- Mercedes-Benz SLK / SLC: годы производства – 2011-2020, продано в 2021-м – 198 штук
- Nissan 370Z: годы производства – 2008-2020, продано в 2021-м – 33 штуки
- Toyota FJ Cruiser: годы производства – 2006-2014, продано в 2021-м – 1 штука;
- VW Beetle: годы производства – 2011-2019, продано в 2021-м – 9 штук;
- VW Touareg предыдущего поколения: годы производства – 2010-2017, продано в 2021-м – 4 штуки;
- VW Passat CC: годы производства – 2008-2017, продано в 2021-м – 3 штуки;
- Jaguar XJ: годы производства – 2010-2019, продано в 2021-м – 5 штук.