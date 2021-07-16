В Венгрии разрешат получать третью дозу вакцины от COVID-19

Правительство Венгрии начиная с августа предоставит гражданам возможность получить третью дозу вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает Интерфакс.

"Нет причин опасаться третьей дозы вакцины. Если люди этого не боятся, и они чувствуют себя безопаснее, когда получают третий укол, почему мы должны отказывать им в этой возможности?" - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу.

Возможность получить дополнительную - третью - дозу вакцины, появится у всех жителей Венгрии - независимо от возраста, состояния здоровья и марки вакцины, которую они получили ранее. Правительство рекомендует, но не обязывает делать третью прививку как минимум через четыре месяца после второй. Вопрос о том, какую вакцину лучше применить в том или ином случае останется на усмотрение врачей.

В мае Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн также дали возможность сделать третий укол вакцины людям, которые ранее прививались китайской вакциной Sinopharm, в связи с опасениями о недостаточном количестве антител у вакцинировавшихся. В Венгрии также используется вакцина Sinopharm. В стране разрешено и применение российской вакцины "Спутник V". Также в Венгрии применяются и вакцины, одобренные на уровне ЕС.

За весь период пандемии в Венгрии было зарегистрировано более 808 тыс. случаев заражения COVID-19 и около 30 тыс. смертей. Обе дозы вакцины получило более 50% населения.