Топ-20 самых популярных кроссоверов июня

Мода на кроссоверы и внедорожники не утихает. По итогам прошлого месяца из общего числа зарегистрированных в Украине новый автомобилей две трети приходилось на SUV, сообщает Auto.Ria.

Наибольшей популярностью отечественных автолюбителей по итогам июня пользовались новые кроссоверы и SUV компаний Toyota (817 экз.), Kia (618), Renault (413), Skoda (401) и Nissan (382). Фаворитом традиционно выступает Toyota RAV4, которую предпочли 549 покупателей. Немного недотянул до лидера еще один популярный кроссовер – Kia Sportage с результатом 532 авто. На третьем месте – французский Renault Duster, за который проголосовали своими кошельками 316 украинцев. В ТОП5 также вошли Nissan Qashqai (239) и Mitsubishi Outlander (214).

Топ10 бестселлеров в сегменте новых кроссоверов и SUV в Украине по итогам продаж в июне. Источник: auto.ria.com

Совсем чуть-чуть недотянула до пятой позиции японская Mazda CX-5 с результатом 213 машин. На седьмом месте рейтинга июньских продаж кроссоверов и SUV любимый многими Toyota Land Cruiser Prado (190). На восьмом месте расположился футуристический Hyundai Tucson (182). А девятую и десятую ступеньку занимает продукция компании Skoda. Флагманский Kodiaq предпочли 180 украинских покупателей, а за компактный Karoq отдали свои сбережения 169 автолюбителей.

Вторая "десятка" сегмента новых кроссоверов и SUV в Украине по итогам июньских продаж. Источник: auto.ria.com

Выбор отечественных поклонников кроссоверов и SUV обусловлен прежде всего ценой и финансовыми инструментами, которые позволяют сделать покупку наиболее выгодной. Не удивительно, что в "двадцатку" бестселлеров попал только один премиальный бренд – Merсedes-Benz с моделью GLE (98 экз.), который разделил последнюю строчку рейтинга с еще одним "немцем" – VW Tiguan.