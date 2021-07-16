Катастрофа Ан-26 в РФ: пилоты "потерялись" и проигнорировали диспетчера

Причиной катастрофы самолета Ан-26 на Камчатке стало нарушение экипажем "установленной схемы захода на посадку", сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что аэродром Паланы, где должен был приземлиться Ан-26, находится в горной местности. Чтобы выполнить посадку, экипажу самолета нужно было пролететь мимо аэродрома, развернуться над морем и вернуться к нему. Посадка выполнялась в сложных погодных условиях с низкой облачностью.

После прохода над аэродромом Ан-26 стал отклоняться от курса. Перед разворотом над морем диспетчер Паланы сообщила летчикам об ошибке, когда они выполняли маневры с отклонением на пять километров к северу от трассы. Диспетчер запретила им снижаться, но они проигнорировали ее предупреждение. Вскоре после этого самолет врезался в скалистый берег.

Один из участников расследования сообщил российским СМИ, что пилоты явно "потерялись" в пространстве и при этом игнорировали как показания приборов, так и предостережения диспетчера.

"Найти любое разумное оправдание таким действиям экипажа я не могу" , - сказал собеседник.

При этом магнитофон, который был установлен в кабине пилотов Ан-26 и записывал их переговоры, так и не удалось найти.

Как сообщалось, 6 июля во время выполнения пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана неподалеку от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли.