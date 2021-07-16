Генпрокурор сделала заявление касательно трагедии МН17

Расследование обстоятельств крушения малайзийского Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом продолжается﻿. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова по случаю седьмой годовщины крушения самолета, сообщает Деловая столица.

"Совместно с партнерами по международной совместной следственной группы мы продолжаем расследование, которое направлено на установление других лиц, причастных к этому преступлению, в том числе тех, кто осуществлял запуск ракеты и отдавал соответствующие приказы" , — сообщила она.

Венедиктова напомнила, что 7 июня началась ключевая фаза — рассмотрение дела по существу. На этой стадии суд в Нидерландах должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинением, и ответить на три вопроса: был ли сбит самолет с ЗРК "Бук"; была ли запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбивании самолета.

Генпрокурор также привела статистику других преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта на Донбассе. Так, в течение 2014-2020 годов на территории Украины было зарегистрировано почти 30 000 таких уголовных правонарушений.

Почти половина из них — по фактам терактов, каждое пятое — про участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, каждое восьмое — участие в террористических организациях, каждое пятнадцатое — про посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"При этом в условиях вооруженного конфликта также совершаются умышленные убийства, незаконные лишения свободы и похищения людей, пытки" , — отметила она.

В декабре 2020 года прокурор Международного уголовного суда завершил предварительное расследование и пришел к выводу, что существуют основания считать, что на территории Украины имеют место факты совершения военных преступлений и преступлений против человечности.