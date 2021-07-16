В Украине появится новый праздник - Всеукраинский День ответственности человека. Верховная рада приняла соответствующий проект постановления №5286, сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 308 парламентариев.

Рада назначила этот праздник учитывая "необходимость качественного преобразования украинского общества в контексте понимания и уровня ответственности", а также памяти великого украинского - Богдана Гаврилишина, автора "Декларации ответственности человека".

"Установить в Украине Всеукраинский День ответственности человека, который отмечать ежегодно 19 октября" , - указано в постановлении.

Кабинету министров поручили разработать и утвердить план мероприятий по празднованию этого праздника на государственном и местном уровнях.

Юлия Струк