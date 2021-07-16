Дуда приедет на саммит Крымской платформы и 30-летие Независимости

Президент Польши Дуда примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, сообщает Укринформ.

15 июля состоялись политические консультации с участием заместителей министров иностранных дел Украины Василия Боднаря и Республики Польша Марцина Пшидача.

Стороны обсудили актуальные вопросы политического и многоотраслевого сотрудничества и отметили эффективность стратегического партнерства Украины и Польши.

Боднар выразил благодарность за готовность президента Польши Анджея Дуды принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Украинская сторона проинформировала польскую делегацию о ситуацию с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вдоль российско-украинской границы, блокирование Россией работы ТКГ и диалога в рамках нормандского формата.

Стороны отметили, что агрессивная политика РФ является основной угрозой для безопасности ситуации в регионе.

Боднар отметил важность дальнейшего содействия Польши в реализации курса нашего государства на членство в ЕС и НАТО и сообщил о комплексных реформы в контексте европейской и евроатлантической интеграции.

Делегации обсудили дальнейшее взаимодействие в контексте Польского председательства в ОБСЕ в 2022 году и сотрудничество в рамках международных организаций.